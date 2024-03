El incidente ocurrió el domingo por la noche luego que la adolescente tocó en la entrada de la estación del sheriff del condado de City of Industry, a unos 50 kilómetros de Los Ángeles.

Cuando los agentes de turno le abrieron “la menor de edad se abalanzó hacia el vestíbulo, alcanzó el arma de fuego enfundada del delegado (del sheriff) y se apoderó de ella”, detalló un comunicado del Departamento del sheriff de Los Ángeles.

“Se produjo un forcejeo entre los agentes y la menor, quien iba dotada del arma del delegado . Durante el forcejeo, la menor sufrió una herida de bala autoinfligida”, acotó la nota.

Tras atender la emergencia, los paramédicos declararon el óbito en la misma escena del incidente.

Las autoridades no revelaron la identidad ni la edad de la adolescente, pero dijeron que era de origen hispano.

El caso está siendo investigado, pero las autoridades insisten en que “no es un incidente que involucre a un delegado disparando”.

De acuerdo con informaciones preliminares, el incidente derivó de una llamada por un altercado familiar a la cual la comisaría había respondido poco antes.

Encuentros violentos entre la policía y civiles son comunes en Estados Unidos.

Teen girl in Los Angeles committed suįcide last evening by storming into a sheriff’s station in the City of Industry and grabbing a cop’s gun.



The girl was reportedly having family problems.



LA continues to have its own problems keeping residents safe — even in police stations. pic.twitter.com/YPa1mOAsti