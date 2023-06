Tragedia en la India: Al menos 30 muertos y 300 heridos por un choque entre trenes en el estado de Odisha

Imágenes del accidente muestran una quincena de vagones volcados sobre las vías, con varias personas subidas a ellos intentando rescatar a los pasajeros que han quedado atrapados en su interior.

Según informó el portavoz de Indian Railways, Amitabh Sharma, el choque entre los dos primeros trenes involucrados se produjo alrededor de las 19 horas, tras lo que otro tren de pasajeros que pasaba a gran velocidad impactó con varios de los vagones volcados.

Tres equipos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastre, cuatro unidades de la Fuerza de Acción Rápida ante Desastres de Odisha, más de 15 equipos de bomberos, 30 médicos, 200 policías y 60 ambulancias han sido movilizadas al sitio, dijo el secretario general de Odisha, Pradeep Kumar.

Las operaciones de rescate continuarán durante la noche a pesar de la oscuridad, agregó.

Uno de los trenes de pasajeros accidentados cubría el trayecto entre las ciudades de Shalimar, en Calcuta, y Chennai, en el estado sureño de Tamil Nadu, mientras que el otro se trasladaba de Yeswanthpur, en Bangalore, hasta Howrah, en Calcuta, según informó el Ministerio de Ferrocarriles en Twitter.

El ministerio ha cancelado más de una decena de trenes que cubrían el tramo accidentado y ha desviado la ruta de varios.

El primer ministro indio, Narendra Modi, mostró su angustia por el accidente y anunció que está en contacto con el ministro de Ferrocarriles, Ashwini Vaishnaw, para hacer balance de la situación.

Los accidentes de tren son comunes en la India.

Deeply shocked after knowing about the train accident held in Odisha. Deep condolences to the families who travelled and got injured. My prayers to get speed recovery from the injury and I am very sad to know about the death cases.#Train #TrainAccident #Odisha @irtcso pic.twitter.com/TmxrH2PE5j

— Pansin AS (@pansinas) June 2, 2023