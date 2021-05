Tragedia en México: la falla que se había detectado en La Línea 12 del Metro desde el terremoto del 2017 (y que las autoridades lo sabían)

“Informamos también de que la Fiscalía General de Justicia debe llevar a cabo un peritaje que inició en la noche de del lunes 3 de mayo, pero además estamos buscando una empresa internacional con certificado tanto en metro como en asuntos estructurales para que haga un peritaje técnico externo y poder llegar a las causas de este lamentable incidente”, declaró la alcaldesa capitalina, Claudia Sheinbaum.

En la conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que hasta el momento la cifra es de 23 muertos y 79 hospitalizados, el mismo dato que se dio a conocer hace unas horas.

De los 23 fallecidos, dos perdieron la vida en hospitales.

Cuatro de los fallecidos todavía siguen dentro del tren desplomado por las dificultades de rescatar los cadáveres.

De entre los hospitalizados, hay 19 mujeres y 60 hombres. Tres son menores de edad y tres adultos mayores.

Explicó que 490 autobuses trabajan este martes 4 de mayo en la zona para ofrecer movilidad a los usuarios de esta línea del metro.

Cuestionada por la prensa, Sheinbaum insistió en varias ocasiones en que los peritajes ayudarán a averiguar “qué pasó”.

“Mi posición es que debemos llegar a la verdad de las causas de este lamentable incidente y que para ello necesitamos expertos tanto de la Fiscalía General de Justicia como de una entidad externa e imparcial que haga el peritaje y todos los estudios”, subrayó.

De acuerdo con reportes internacionales, después del terremoto de 2017, se detectó una falla estructural en una columna de la Línea 12 del Metro de la ciudad de México (CDMX).

Según lo revelado, se alertó a las autoridades que la Línea 12 del Metro estaría expuesta y su funcionamiento no sería integral debido a que había un daño en esa estructura ubicada en el tramo Nopalera-Olivos.

Ese mismo año, vecinos del sector con residencia en las partes cercanas de la Línea 12 y usuarios del Metro, presentaron su temor debido a que la infraestructura tenía grietas como secuelas del terremoto y en algún momento podía colapsar.

Medios locales difundieron la información que el Sistema de Transporte Colectivo informó en su momento, la cual indicó que, en las Líneas A y 12 existían daños visibles en las vías, por lo cual, se actuaba de inmediato para corregir los daños que provocó el terremoto.

La línea 12 ha estado rodeada de polémica desde su inicio.

Se finalizó el 30 de octubre de 2012, cuando el actual canciller mexicano, Marcelo Ebrard, era alcalde de la capital, entonces el Distrito Federal.

Pero se clausuró en marzo de 2014 por fallas y se reabrió de octubre a noviembre (en varios tramos) en 2015.

Preguntado por la prensa, Ebrard calificó el incidente del más “terrible” padecido en el metro y se solidarizó con las víctimas.

“Yo comparto la indignación que hay, celebro la posición que tiene la jefa de Gobierno, que es esencialmente esclarecer qué ocurrió y segundo cuando esclareces qué ocurrió con pruebas, con elementos, pues establecer qué responsabilidades hay, de quiénes tengan responsabilidad y que se actué en consecuencia, no importa quién sea”, subrayó.

Recordó que la obra fue “entregada” definitivamente en julio de 2013, tras una “revisión” de siete meses.

“Más allá de esos y de otros datos, pues decirte que el que actúa con integridad no debe temer a nada, el que nada debe, nada teme. Pero yo estoy sujeto, como todos, pero más como un alto funcionario y como quien promovió la construcción de la línea, estoy sujeto a lo que determinen las autoridades”, concluyó.

El accidente ocurrió sobre las 22.20 horas locales (03.20 GMT del martes) entre las estaciones de Olivos y Tezonco.

En un video de las cámaras del sistema de vigilancia del Gobierno de la Ciudad de México se observa cómo la estructura elevada se rompe al paso del tren, que se desploma desde una altura de unos 20 metros, y dos vagones del convoy quedan en “V” e impactados con el piso.

From moments ago, the collapse of the elevated #Linea12 #MetroCDMX railway that crashed the subway. Many are blaming current Foreign Affairs Secretary, Marcelo Ebrard, who was Mayor of Mexico City when this line was built, with allegations of poor construction and money issues. pic.twitter.com/LkCl6gfKG6

— David Wolf (@DavidWolf777) May 4, 2021