Tragedia en Praga: Tiroteo en una Universidad causa 11 muertos y decenas de heridos

No obstante, el ministro instó a la población a cumplir las instrucciones de la policía, que ha cortado varias calles de acceso al lugar del suceso y también el famoso puente de San Carlos.

La Universidad Carolina, una de las más antiguas de Europa, se encuentra muy cerca de la plaza Jan-Palach, una de las zonas más turísticas del centro de Praga.

El tiroteo tuvo lugar en la facultad de Artes de la Universidad Carolina, situada en el centro histórico de la ciudad, cerca de lugares emblemáticos como el Puente de Carlos.

La policía acordonó la zona y pidió a las personas que residen cerca que permanecieran en sus casas; y se instó a los profesores y alumnos de la facultad a permanecer encerrados mientras intervenía la policía.

“De momento, puedo decir que hay 11 personas muertas en el lugar de los hechos, incluido el atacante”, declaró la portavoz de los servicios de emergencia checos Jana Postova a la cadena pública Czech TV.

Previamente, la policía checa anunció que el atacante había sido “eliminado”.

“¡El hombre armado fue eliminado! El edificio está siendo evacuado en estos momentos y hay varios muertos y decenas de heridos en el lugar”, indicó la policía en la red social X, antes Twitter.

El ministro de Interior, Vit Rakusan, dijo a Czech TV que el agresor estaba “probablemente muerto”, según “informaciones preliminares”.

Además, Rakusan indicó que no se había “confirmado” la presencia de “ningún otro atacante” e instó a la población a obedecer las órdenes de la policía.

El canal de televisión privado Nova TV informó de una explosión y de un agresor en el techo del edificio.

Los servicios de emergencia de Praga informaron en X que un “gran número de ambulancias” fueron desplegadas en las inmediaciones del centro educativo y que entre los heridos había algunos muy graves.

El presidente checo, Petr Pavel, se declaró “conmocionado” por la letal balacera.

“Estoy conmocionado por estos acontecimientos… Quisiera expresar mi profundo lamento y mi sincero pésame a las familias y a los allegados de las víctimas del tiroteo”, declaró en X el mandatario, que este jueves concluye una visita de dos días a París.

Por su parte, la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, transmitió al presidente checo la “solidaridad” de Francia ante el incidente, según dijo en la Asamblea Nacional.

En la red X, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también se dijo “conmocionada por la violencia insensata del tiroteo que le costó la vida a varias personas hoy en Praga”.

Shocked by the senseless violence of the shooting that claimed several lives today in Prague.

I express my deepest condolences to the families of the victims and to the Czech people as a whole.

We stand and mourn with you.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2023