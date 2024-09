Dos guatemaltecos se ahogan y otro está hospitalizado en Virginia Beach, Estados Unidos

Dos guatemaltecos murieron ahogados y otro más logró salvar la vida luego de ser arrastrados por el mar en Virginia Beach, Virginia, Estados Unidos, informaron autoridades de aquel país.

La policía de Virginia Beach recibió en la noche del sábado 21 de septiembre, un reporte de que tres hombres luchaban por llegar a la orilla mientras nadaban cerca del paseo marítimo de la ciudad.

La Guardia Costera dijo que varios helicópteros buscaron durante horas a los tres hombres que habían sido arrastrados por el mar.

También se desplegaron barcos continuarían con la búsqueda durante la noche por las condiciones climáticas.

Esa noche del 21 de septiembre, uno de los nadadores logró llegar a la orilla, cerca de la calle 16, de esa ciudad, quien fue trasladada a un hospital local y permanece en condición crítica, dijo la policía el martes pasado.

Medios internacionales identificaron a esta persona como Santos Ismael Olcot, de 25 años, originario de Patzún, Chimaltenango, Guatemala.

Explicaron que los dos nadadores desaparecidos eran familiares de Olcot y que los tres habían sido arrastrados por el mar.

El lunes 23 de septiembre, la Policía confirmó que se encontraron fallecido a uno de los nadadores. El cuerpo fue recuperado cerca del muelle de pesca de la calle 14 de esa ciudad.

El Departamento de Bomberos de Virginia Beach identificó el cuerpo recuperado Sergio Olcot Ajbal, 22 años, quien residía en Chesapeake, pero también era originario de Patzún, Chimaltenango.

La policía de Virginia Beach dijo que el martes 24 se encontró un segundo cuerpo en Oceanfront, durante la madrugada, y fue identificado como Sergio Xinico, 22.

"Yo estaba con ellos. Igual no pude hacer nada. Pedí ayuda, pero la ayuda llego y ya no se pudo hacer nada, las olas se los llevo a los tres para dentro", dijo Guilmer Joselino, conocido de los dos hombres desaparecidos en WTKR News 3.

Marco Antonio Olcot, familiar de Sergio y de Santos Ismael Olcot, le dijo a 13News Now, desde Guatemala, que estaban consternados por el accidente.

"La verdad es que nunca pensamos que esto pudiera pasar", le expresó el familiar al medio de comunicación, asistido por un traductor. Confirmó que Santos y Sergio eran primos.

“Me dieron que el mar se los llevó. Desde ese momento sentí un dolor tremendo”, afirmó Olcot.

Sobre sus familiares dijo que eran amables, sonrientes, bromistas, alegres, respetuosos y trabajadores.

Authorities are still searching for 22-year-old Sergio Olcot Ajbal and 22-year-old Sergio Xinico, both of Chesapeake. pic.twitter.com/yZaEhWcUnR