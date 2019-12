Tres muertos y varios heridos en ataque en sede del servicio secreto de Rusia

Un tiroteo tuvo lugar este jueves cerca de la sede de los servicios secretos rusos (FSB), informaron varios medios de comunicación, entre ellos el diario Izvestia y la radio Ecos de Moscú.

Las redes sociales difundieron varios videos que mostraban a policías armados corriendo cerca del edificio. El diario Izvestia, citando una fuente no identificada, informó sobre bajas entre las fuerzas del orden.

En un video publicado en la cuenta Twitter del sitio online de noticias lenta.ru se pueden escuchar los disparos cerca del célebre edificio, que en su época fue sede del KGB soviético.

Un fotógrafo de la AFP indicó que el barrio fue cerrado a la circulación por las fuerzas de seguridad.

De manera preliminar se sabe que fueron tres atacantes y se presume que dos han sido “neutralizados”, mientras las ambulancias rodean el área en busca de posibles víctimas.

El incidente ocurre el mismo día que el presidente de Rusia, Vladímir Putin hizo una gran rueda de prensa anual.

#BREAKING UPDATE:

Russian special forces have arrived at the FSB headquarters in Moscow.

reports of more then one shooter

one suspect dead

at least 3 people dead

many others injured.

Sence is still active!

