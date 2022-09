Troy Khoeler: el caso del niño encontrado muerto en una lavadora horas después de que sus padres reportaran desaparición

El teniente narra que los oficiales entrevistaron a los padres dentro de su hogar para la elaboración del reporte de desaparición del menor.

Afirma que en el momento de su desaparición, el padre del menor se encontraba en casa, mientras que la madre trabajaba en un hospital cercano.

“Las cosas que observaron y escucharon los oficiales los llevaron a registrar la casa. Encontraron al menor de 7 años, completamente vestido, muerto en la lavadora en el garaje“, afirma Minchew.

“Nos entristece informar que el niño que fue reportado como desaparecido en la cuadra 4400 de Rosegate fue encontrado muerto. Se está llevando a cabo una investigación criminal. Pedimos oraciones de todos por la familia”, afirmó en su cuenta de Twitter el precinto 4 del condado Harris.

Cuando se le fue cuestionado acerca de las acciones de los policías de revisar el hogar, Minchew aseguró que se trataba de un “procedimiento lógico y estándar”.

NOW – MISSING 7 YEAR OLD BOY – 4400 block of Rosegate Dr. Birnamwood Subdivision – Troy Khoeler.

He was last seen wearing a blue shirt & pants, has a small afro hair style.

He has been missing for approximately 2-3 hours. pic.twitter.com/FyQ7vFYGME

— Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4 (@Pct4Constable) July 28, 2022