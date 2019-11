Trump e Irán reviven el espíritu de Robert A. Levinson, el exagente del FBI desaparecido en 2007

En un escrito ante la Organización de las Naciones Unidas (Onu) y sin dar mayores detalles, el régimen de Irán reconoció que tiene abierto el caso del espía Robert A. Levinson ante su Tribunal Revolucionario.

Este tribunal se ocupa normalmente de casos e espionaje y otros relacionados con el contrabando, la blasfemia y los intentos de derrocar al régimen iraní.

Las recientes declaraciones de Irán, avivaron el interés del gobierno de Donald Trump por recuperar información de este exagente del FBI que desapareció en 2007. Trump ofreció US$20 millones a cambio de información y tuiteó que sería un paso “positivo” si Irán entrega al exagente.

“Si Irán es capaz de entregar al ex agente del FBI Robert A. Levinson, secuestrado en Estados Unidos y desaparecido en Irán desde hace 12 años, sería un paso muy positivo”, dijo Trump en Twitter.

If Iran is able to turn over to the U.S. kidnapped former FBI Agent Robert A. Levinson, who has been missing in Iran for 12 years, it would be a very positive step. At the same time, upon information & belief, Iran is, & has been, enriching uranium. THAT WOULD BE A VERY BAD STEP!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2019