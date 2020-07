Trump ataca: Datos de los hospitales sobre coronavirus irán ahora a la administración y no a los CDC

Sede de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta. (Foto Prensa Libre: AFP)

Los datos de los hospitales sobre pacientes con coronavirus serán dirigidos ahora a la administración de Donald Trump y no a los Centros de Control de Enfermedades (CDC), lo que podría traducirse en un manejo menos transparente al público sobre la propagación de la enfermedad.

Michael Caputo, subsecretario de asuntos públicos del Departamento de Salud, confirmó a CNN lo acontecido y justificó que “nuestro sistema de datos más rápido y completo es lo que nuestro país necesita para derrotar el coronavirus”.

Aseguró que los CDC, que tiene independencia en la parte científica, “ya no controlará” la respuesta efectiva contra la enfermedad, aunque sí seguirá teniendo participación.

The New York Times, que informó temprano sobre el redireccionamiento de los datos, dijo que la base de datos que tendrá el Departamento de Salud no está disponible al público, lo que afectará el trabajo de investigadores, modeladores y funcionarios sanitarios que confían en los CDC para decisiones cruciales y proyecciones.

En diálogo con CNN, el exdirector interino de los CDC, Richard Besser, dijo que cambiar la ruta de los datos de los hospitales es un “paso atrás” para la respuesta de coronavirus del país.

Este giro en la atención de la emergencia llega en momentos en que analistas consideran que hay interés de la administración de Trump por minimizar la propagación de la enfermedad, pero Estados Unidos registró este 15 de julio un nuevo récord diario de contagiados por covid-19, con más de 67 mil 600 casos adicionales en las últimas 24 horas, según indicaba el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

En los últimos 10 días, el número de casos diarios oscila entre 55 mil y 65 mil, con números altos en el estados del sur y oeste, lo que ha llevado a más de 3.49 millones de contagios el total desde el inicio de la epidemia.