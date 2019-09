Trump presionó al presidente de Ucrania para investigar a hijo de Biden, según el Wall Street Journal

El presidente estadounidense, Donald Trump, presionó de manera reiterada al presidente ucraniano, Vladímir Zelensky, para que investigara al hijo del ex vicepresidente y actual aspirante demócrata Joe Biden, durante una llamada telefónica el pasado julio, reveló el diario The Wall Street Journal este 20 de septiembre.

El periódico, que citó a personas conocedoras de este asunto, señaló que, durante esa conversación telefónica, el mandatario estadounidense llegó a pedir hasta ocho veces a Zelensky que trabajara con su abogado personal, Rudy Giuliani, para investigar a Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente.

“Él (Trump) le dijo (a Zelensky) que debería trabajar (con Giuliani) sobre Biden, y que la gente en Washington quería saber” acerca de las actividades del hijo del ahora aspirante a la candidatura presidencial demócrata en 2020.

Giuliani ha sugerido en varias ocasiones que cuando era vicepresidente, Biden trató de proteger a una compañía de gas ucraniana por su lazos con su hijo, Hunter Biden.

Trump habló por teléfono con Zelensky, dos semanas antes de que se presentara una queja interna en la inteligencia estadounidense, el 12 de agosto pasado, que ha puesto en pie de alerta al Congreso.

If these reports are true, then there is truly no bottom to President Trump’s willingness to abuse his power and abase our country. pic.twitter.com/PblNGDarXU

— Joe Biden (@JoeBiden) September 20, 2019