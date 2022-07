“Tu cabeza ya tiene precio”: las terroríficas amenazas que recibió un periodista mexicano por parte del CJNG

En la primera llamada, este supuesto sicario del CJNG le dijo su nombre completo al periodista y le indicó que una mujer lo quería muerto, por lo que su cabeza ya tenía precio.

“Suena mi celular, aproximadamente a las cuatro de la tarde y me habla un sujeto que muy violento me dice: ‘Rodolfo Montes Godínez, no necesitas decirme qué eres tú, una mujer güera, en la Miguel Hidalgo, le puso precio a tu cabeza, ya te cargó la ver**’”, relató.

Añadido a esto, durante la segunda llamada, el hombre le describió a Rodolfo Montes la ropa que llevaba puesta su hija en ese momento y amenazó con también hacerle daño a ella.

“Inmediatamente me vuelve a marcar y me dice: ‘Por cierto, tu hija qué bien se ve vestida así’, me la describió, sentí que me estaba infartando. Le marqué a mi hija, le hice videollamada y mi hija estaba vestida tal cual como le lo dijeron aquí en la capital del país”, informó el periodista.

Luego de hablar con su hija y comprobar que la información revelada por el sicario coincidía, Rodolfo Montes recibió una tercera y final llamada del presunto miembro del CJNG en la que volvió a amenazarlo de muerte.

“Vuelve a llamar el tipo y me empieza a decir: ‘Bueno, amigo, que le quede claro, yo llevo varios días investigándolo, trabajándolo, sé que es un hombre de bien, pero usted ya va de salida. Si usted no quiere que lastime a su hija también, este, pues, me va a dar un apoyo económico y me paso a retirar’. Me dijo que era el jefe de plaza en la capital del Cártel Jalisco Nueva Generación”, añadió.

El periodista mexicano, luego de las tres llamadas recibidas por parte del sicario, acudió con desesperación a AMLO en busca de protección y ayuda, la cual fue brindada de inmediato.

“Te vamos a proteger siempre, cuenta con nosotros. Habla con Rosa Icela, tienes todo nuestro apoyo, no estás solo”, respondió el mandatario ante la solicitud.

El caso de Rodolfo Montes se suma a la ola de violencia para periodistas que ha sufrido México en el último año, en la que, hasta el 4 de julio, 12 integrantes del gremio han sido asesinados.