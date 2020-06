Twitter vuelve a enfrentarse con Donald Trump y oculta tuit por “comportamiento abusivo”

Twitter ocultó este martes 23 de junio un nuevo tuit del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque consideró que “incumplió” las reglas relativas al “comportamiento abusivo” al amenazar con usar la fuerza contra manifestantes en la capital federal.

La red social con sede en San Francisco, que ya había etiquetado comentarios de Trump como engañosos y como promotores de violencia, determinó sin embargo que este tuit de Trump “puede ser de interés público”, por lo que permite a los seguidores del presidente leerlo al hacer clic en el texto que lo tapa.

There will never be an “Autonomous Zone” in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020