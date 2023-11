Tyre Nichols: Uno de los expolicías acusado de matar a golpes a un afroamericano de 29 años se declara culpable

Los cinco agentes fueron expulsados del cuerpo y acusados de varios cargos penales como el de homicidio en segundo grado. Un delito que la ley de Tennessee castiga con hasta 60 años de cárcel.

Después de su declaración y de conformidad con los términos de su acuerdo, los fiscales pedirán una pena no superior a 15 años de prisión para este exagente.

El expolicía es identificado como Desmond Mills Jr., mientras que los otros cuatro acusados deberán enfrentarse a un juicio federal previsto para el 6 de mayo de 2024.

Este jueves ante el juez, Mills se declaró culpable de los cargos que lo acusaban de “uso excesivo de la fuerza y de no intervenir en la agresión ilegal”, así como de “conspirar” para encubrir estos actos, engañando a su supervisor y a otras personas, según especificó el Departamento de Justicia estadounidense en un comunicado.

Mills, que llegó a este acuerdo de culpabilidad con la fiscalía, también admitió ante el juez haber golpeado repetida e injustamente a Nichols con una porra y no asistirle médicamente después de la paliza.

Breaking news: A former Memphis police officer pleaded guilty Thursday to federal charges of violating the civil rights of Tyre Nichols, a young Black man who died after being severely beaten by police in January, local news organizations reported. https://t.co/Zdw0WSevdi

— The Washington Post (@washingtonpost) November 2, 2023