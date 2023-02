Un caimán de más de tres metros mata a una mujer de 85 años que paseaba a su perro en Florida

El perro sobrevivió al ataque, pero su dueña falleció a causa de las heridas que sufrió.

Algunos videos colgados en las redes muestran que varios policías debieron ayudar a dominar al caimán y sacarlo del agua, dado su gran tamaño.

BREAKING… ⁦@MyFWC⁩ on scene at Spanish Lakes Fairways in St. Lucie County capturing gator that may have attacked and killed resident walking their dog. ⁦@WPTV⁩ pic.twitter.com/Bwxgx2xTDH

— Jon Shainman (@JonShainman) February 20, 2023