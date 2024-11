Un crucero de Disney rescata a cuatro tripulantes de un catamarán accidentado en Bermudas

Un barco crucero de la compañía Disney rescató a cuatro personas de un catamarán que se hundía en Bermudas, a unos 370 kilómetros de la costa del estado de Florida, EE. UU., informó la Guardia Costera estadounidense este martes 12 de noviembre.

De acuerdo con la agencia, el catamarán de 15 metros navegada el pasado domingo 10 de noviembre desde los Países Bajos con destino a Puerto Cañaveral, en Florida, cuando empezó a llenarse de agua, por lo que sus tripulantes pidieron auxilio.

La embarcación más cercana era el barco crucero Disney Treasure, por lo que los guardacostas le pidieron apoyo para ejecutar el rescate.

Ante ello, el capitán del Disney Treasure, Marco Nogara, despachó un bote salvavidas para rescatar a los cuatro pasajeros.

Al mismo tiempo, un equipo de la Estación Aérea de la Guardia Costera de Elizabeth City, en Carolina del Norte, EE. UU., envió una aeronave HC-130 para sobrevolar el lugar hasta que se completó el rescate.

Disney Cruise ship rescues 4 from disabled catamaran hundreds of miles off Bermuda pic.twitter.com/pGXIk3csEv