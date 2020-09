Un hombre afroamericano muere por disparos de la policía en Washington DC

Las autoridades dijeron que la policía estaba en la parte sureste de la ciudad poco después de las 16 horas locales para investigar reportes de “hombres armados en un vehículo”.

“Cuando se acercaron al vehículo, algunas personas huyeron a pie y un policía abrió fuego”, dijo el jefe de policía de la capital estadounidense, Peter Newsham, en una conferencia de prensa.

Señaló que la persona fue llevada al hospital antes de ser declarada muerta.

“Creemos que el sujeto tenía un arma en ese momento”, dijo, asegurando que en el sitio se habían encontrado dos armas.

La víctima es “un joven afroestadounidense”, declaró a los medios Trayon White, un concejal local, pidiendo la difusión de las imágenes captadas por las cámaras policiales.

“No se saldrán con la suya, no permitan que los medios de comunicación tapen este asunto”, instó la filial local del movimiento Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan), llamando a una manifestación.

Markus Batchelor, también representante del concejo local, declaró al sitio DCist que el joven acababa de celebrar su cumpleaños número 18. “Es trágico”, dijo.

Medios locales identificaron a la víctima como Deon Kay, de 18 años.

El incidente generó protestas en Washington DC debido a la forma en la que actuó la Policía.

This distraught family earlier confirmed to The Post that the victim was Deon Kay, who just turned 18.

“They took my baby, they just took my baby from me,” said his mother, Natasha. “I need my son back, I want my son back.” pic.twitter.com/30d0HKs6hy

— Michael Brice-Saddler (@TheArtist_MBS) September 3, 2020