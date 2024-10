Un hombre en estado de ebriedad es arrollado por su hijo en Ohio cuando le enseñaba a conducir

En Toledo, Ohio, ocurrió un accidente, cuando un hombre presuntamente ebrio estaba tratando de enseñarle a su hijo de 9 años a manejar, lo que terminó en un atropello y fue arrastrado por el vehículo.

El padre, según los registros judiciales es Clejuan Williams, de 36 años, quien le habría dicho a su hijo que pisara el pedal del acelerador, lo que hizo que el vehículo se moviera hacia atrás y chocara contra un poste al otro lado de la calle, según mostró un video obtenido por el medio WTVG.

El accidente sucedió el domingo 13 de octubre, cuando Williams cometió el error de ponerse de pie al lado del carro y con la puerta abierta, por lo que fue desplazado con facilidad y su daños físicos.

Los equipos de bomberos y rescate de Toledo llevaron a Clejuan al hospital, pero se desconoce su estado de salud actual.

El accidente se encuentra bajo investigación, pero los registros judiciales demuestran que Williams enfrenta cargos de confianza ilícita de vehículo motorizado y de poner en peligro a niños.

En las imágenes captadas se observan a dos niños salir corriendo del vehículo, tratando de ayudar al Clejuan; otros que estaban en la calle fueron testigos del incidente, la policía informó que ninguno de los menores terminó herido

El oficial de policía de Toledo, Prince Flores comentó: "Es desgarrador verlo porque, como padre, piensas en cómo se puede prevenir. Como padre, tu trabajo es asegurarte de que tus hijos estén seguros y tomen decisiones acertadas. Quieres asegurarte de que les estás dando la mejor decisión posible para que estén bien”.

