Un laboratorio de fentanilo en una guardería: arrestan a sujeto ligado al caso de un menor fallecido por exposición de droga en Nueva York

Nicholas Feliz Dominici, de un año, falleció de un paro cardiaco causado por exposición al fentanilo.

Las autoridades encontraron un laboratorio de drogas dentro de la guardería.

A pocos días de la tragedia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una orden federal para el arresto de Herrera García por cargos de conspiración de narcóticos con resultado de muerte.

Los investigadores establecieron que el hombre había huido a Texas y de allí a México.

Mexican authorities, with the assistance of the USMS and @DEAHQ , located and captured Felix Herrera Garcia, the spouse of the owner and operator of a Bronx daycare facility where a 1-year-old boy died of poisoning from exposure to fentanyl.

En colaboración con alguaciles de EE.UU. y agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA), las autoridades mexicanas localizaron al sospechoso en un autobús en el estado de Sinaloa.

Almost two weeks after the death of 1-year-old Nicholas Dominici, and three other children being hospitalized for fentanyl exposure at a NYC daycare, the man that fled has been found and arrested in Mexico.

Felix Herrera Garcia was on the run after his wife, daycare owner Grei… pic.twitter.com/Wr6LF9OsZx

