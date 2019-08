“Un mar de personas corría con miedo”: Estruendo se confunde con una balacera en Nueva York

“Recibimos múltiples llamadas al 911. Por favor, no teman. ¡Times Square es un área segura!”, tuiteó el departamento de policía de Midtown North.

“Un mar de personas corrían con miedo”, tuiteó Debashis Sarkar, quien presenció lo ocurrido.

Muchas personas se refugiaron en en edificios y tiendas, reportaron otros visitantes.

“Estaba cerca de Times Square y quedé atrapado en una estampida de personas que huían de algo”, tuiteó una persona. “Terminamos entrando en el vestíbulo de un edificio, y después de unos minutos entró un policía y dijo que todo estaba bien. Solo otro día en Estados Unidos “, agregó.

El temor está presente estos días en Estados Unidos por culpa de dos atacantes que el fin de semana, en menos de 24 horas, usaron fusiles de asalto para disparar contra los vecinos que compraban en un centro comercial de El Paso, Texas, o se divertían en una zona de ocio de Dayton, Ohio, dejando 31 muertos.

People fleeing and hiding from #timessquare after suspected live shooter #NewYork we caught this from our hotel bar 10th floor #police confirmed this was not a live shooter #timessquare #NYC pic.twitter.com/IKfagFbtzy

I just witnessed this massive panic in Time Square. Load noises came from the south of Broadway. I don’t know what this was, but I’ve never seen America so terrified. I just watched people get trampled. We can’t keep living in fear like this. pic.twitter.com/QnPj00DRis

— Daniel Sinclair (@_DanielSinclair) August 7, 2019