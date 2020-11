Un perro rescatado en la Casa Blanca: conozca la historia Major, la mascota de Joe Biden

Después de muchos días de espera, finalmente se declaró un ganador en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y Joe Baiden sustituirá a Donald Trump como presidente de ese país.

En enero, los Biden llegarán a la Casa Blanca y serán acompañados de sus dos mascotas, Champ y Major.

Champ es parte de la familia desde 2008, cuando Barack Obama y Joe Biden ganaron la elección presidencial. El presidente había prometido a sus hijas Malia y Sasha que, si ganaba, podrían tener un cachorro. Esa misma promesa le hizo el vicepresidente a su esposa Jill.

La llegada de Champ a la familia Biden generó muchas críticas en un inicio, pues lo compraron a un criador, pero poco a poco estas se olvidaron y Champ empezó a figurar en las redes de la familia.

En el 2018 los Biden quería completar su familia y pensaron en adoptar otro perro. Ashley, su hija, se contactó con Delaware Hummane Association y les envió a sus padres las fotos de Major, quienes decidieron adoptarlo.

Fue la misma asociación la que dio a conocer en el 2018 que el entonces exvicepresidente había adoptado a Major.

Según informan varios medios internacionales, Major será el primer perro adoptado en llegar a la Casa Blanca.

Durante el período de Donald Trump, la familia presidencial no tuvo perro, ni ninguna otra mascota, por lo que se espera que en enero los perros vuelvan a los jardines de la casa.

La tradición de tener perros en la Casa Blanca empezó con George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, mientras que los últimos que tuvieron fueron los Obama que gozaron de la compañía de sus dos perros de agua portugueses Bo y Sunny.

Los Dotus (Dogs of The United States), nombre sale de Potus que es la abreviación de President of The United States), ya debutaron en redes sociales pues la familia Biden les abrió su cuenta de Twitter has tan solo unos días y ya cuentan con 154 mil seguidores.

🐾 Hello America! Hello world! It’s us, Champ and Major. We are the Bidens’ family puppers and First Dogs Elect(s) of USA. We want to thank you all for your suppawrt by sharing our pawsidential adventures here! Woof! Woof! 🐶🇺🇸🐕 pic.twitter.com/J46aiXKVFW

— Champ & Major Biden 🇺🇸 (@First_Dogs_USA) November 8, 2020