Según el alcalde y la Policía local, varios efectivos acudieron a una intersección de la ciudad, ubicada unas 40 millas al sur de Cleveland, poco después de la medianoche tras recibir llamadas de emergencia relacionadas a disparos en el área.

Casi al mismo tiempo que los efectivos llegaron al lugar de los hechos, donde hallaron un arma de fuego y varios casquillos de bala, las autoridades recibieron avisos de hospitales locales que daban cuenta del ingreso de personas con heridas de bala.

De acuerdo a la Policía local, un total de 25 personas recibieron disparos con arma de fuego, entre ellas la víctima mortal. Según el canal NBC News, el fallecido es un hombre de 27 años.

Portavoces del Summa Health System de Akron señalaron que a este centro hospitalario llegaron 15 personas, una de ellas ya fallecida y otra en condición crítica.

Just after midnight, APD received several calls regarding shots being fired in the area of Kelly Ave. and 8th Ave. Officers immediately responded. In total, there are 25 gunshot victims, including one confirmed fatality. Mayor Malik and Chief Harding have released the following: pic.twitter.com/2I0GeM7OQK