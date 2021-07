“Una chulada de persona”: Roberto Tapia habla de su encuentro con Joaquín “el Chapo” Guzmán

Roberto Tapia contó que ha hecho presentaciones en propiedades de varios capos de la droga. (Foto: YouTube)

Roberto Tapia, cantante mexicano-estadounidense de banda y regional, causó revuelo después de que reveló recientemente que ha cantado para grandes capos de la droga, incluido el Joaquín el Chapo Guzmán.

El Chapo “es una chulada de persona” dijo el artista del otrora jefe del poderoso cartel de Sinaloa.

De acuerdo con una publicación de Infobae, las declaraciones de Tapia las dio al también cantante Ernesto Barajas en su canal de YouTube.

“Es una persona, en mi experiencia, de las más humildes que he conocido en mi vida”, agregó.

Explicó que, normalmente, las personas comunes creen que a la gente de dinero, como el Chapo, no se les puede ni saludar, pero, en realidad es “es todo lo contrario” con Guzmán.

El artista explicó que el capo le confesó que El hijo de la Tuna, un tema compuesto por el mismo Tapia, es el que más le gusta, porque le recuerda su infancia y su juventud.

“Me dijo ‘oiga, y ese corrido, ¿quién le dio la información?’ porque el señor siempre hablaba con la mirada muy seria, pero era su forma. Y me dice ‘la verdad quiero decirle que es el corrido que más me gusta que me hayan hecho a mí’”, contó el artista.

Habló también de su trabajo y composiciones para otros carteles de la droga, y explicó que no le importa lo que piense la gente.

“Bendito Dios yo nunca he ido forzado a ningún lado y a donde me digan yo voy a estar ahí, es mi trabajo y no tengo otro negocio, de esto vivo y en todos lados me ha tocado cantarle a todos los carteles, y es la chamba de uno”.