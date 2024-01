Una fuerte tormenta de nieve cubre el Medio Oeste de Estados Unidos y provoca caos aéreo

El organismo prevé que las fuertes nevadas continúen durante el sábado 13, con grandes acumulaciones de nieve en partes de Wisconsin y de Míchigan.

El temporal invernal impactará también durante el fin de semana al estado de Iowa, donde el lunes 15 de enero arrancará oficialmente el proceso para elegir el candidato republicano a las elecciones presidenciales de noviembre, unas primarias en las que el expresidente Donald Trump (2017-2021) parte como el claro favorito.

Durante las próximas horas, se esperan nevadas, fuertes ráfagas de viento y gélidas temperaturas que dificultarán el tránsito de vehículos en varios puntos del estado. “Viajar puede volverse imposible en las zonas rurales”, avisó el servicio meteorológico.

Además, medios internacionales como Univisión reportaron que este viernes 12 de enero se cancelaron más de mil 600 vuelos en EE. UU. e indicaron que el Chicago O’Hare fue el aeropuerto más afectado. Además, la web FlightAware, que se dedica a monitorear el tráfico aéreo indicó que el jueves 11, más de 5 mil 300 vuelos en el país tuvieron retrasos y que más de 500 fueron cancelados ese día.

La ciudad de Des Moines, capital de Iowa, espera temperaturas de entre -38 y -32 grados Celsius durante la jornada del lunes 15 de enero.

Ese día, los participantes del caucus republicano deberán reunirse en escuelas e iglesias para emitir su voto y elegir a su aspirante favorito de cara a las presidenciales.

Se prevé que sea el caucus más frío desde que hay registros y algunos eventos de campaña han sido cancelados por el temporal.

El NWS advirtió en una alerta de que con estas temperaturas la piel puede congelarse en tan solo 10 minutos, por lo que recomendó a las personas que tengan que salir de casa cubrir todas las partes del cuerpo y limitar el tiempo expuesto al frío extremo.

A VERY active weather pattern, and EVERY state in the US has an active NWS Watch, Warning, or Advisory. Check https://t.co/VyWINDk3xP or follow your local NWS office at https://t.co/GWrG0hTRHN for details in your area. pic.twitter.com/xeFm4KAZ2O

— National Weather Service (@NWS) January 12, 2024