Una hija no reconocida de “el Chapo” Guzmán pide que “Los Chapitos” se alejen de Culiacán

La violencia ha sacudido el estado de Culiacán desde el pasado 9 de septiembre, y Rosa Isela Guzmán, la hija no reconocida del exlíder del narcotráfico Joaquín "el Chapo" Guzmán, dedicó unas palabras de lo que sucede en ese sitio a través de la red social Instagram

"Hay muchas falsas mentiras en las redes, mucha gente comenta e inventa que Los Chapos andan sacando gente de sus casas y a menores. Dejen de inventarles tantas mentiras por favor porque no van a hacer eso... pura mentira", dijo acerca de las acusaciones en contra de sus hermanastros.

Culiacán vive una crisis después de la detención de Ismael "el Mayo" Zambada, exsocio de "el Chapo", quien sería presuntamente traicionado por Joaquín Guzmán López, miembro de "Los Chapitos"; señalado por "el Chapo" por secuestrarle y llevarle a Estados Unidos, donde los dos fueron capturados el pasado 25 de julio.

El estado de Culiacán se convirtió recientemente en un campo de guerra entre dos principales grupos del Cártel de Sinaloa: "Los Chapitos", que son comandados por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar; y "La Mayiza", con Ismael Zambada Sicairos a la cabeza.

Un millón de habitantes han sido afectados por los disturbios, con centenares de personas que han terminado heridas, por ello, los residentes en Culiacán se han visto obligados a autoimponerse toques de queda, paralizaron las escuelas y los comercios.

Rosa Isela, conociendo la situación en la que viven los sinaloenses le hizo un llamado a "Los Chapitos" invitándolos a seguir con su disputa fuera de Culiacán.

“A mí lo que no me parece es que se anden agarrando enfrente de la gente y más frente a gente inocente, no me parece, no estoy de acuerdo. Sálganse de Culiacán y dense con todo, si se quieren matar, mátense pero fuera de Culiacán”, comentó.

Las autoridades mexicanas han hallado en las últimas horas los cuerpos sin vida de al menos siete personas y se ha notificado la desaparición de otras seis en el estado.