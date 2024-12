Unión Europea renueva sanciones contra Fredy Orellana, Consuelo Porras y otros tres funcionarios del MP

Porras y los otro cuatro funcionarios, todos asociados al sistema judicial, habían sido sancionados por la UE en enero del 2024 , y tienen vetado el ingreso al territorio de la Unión Europea.

Además, eventuales activos que posean en territorio europeo serán congelados.

En una nota, el Consejo de la UE recordó que “la UE ha expresado repetidamente su preocupación por el continuado mal uso y la instrumentalización del sistema de justicia en Guatemala“.

En particular, recordó “los esfuerzos en curso para anular los resultados de las elecciones de 2023 y los continuos ataques contra el gobierno democráticamente elegido“.

“La UE permanece atenta a cualquier acción que amenace la gobernanza democrática o erosione aún más el Estado de derecho” en Guatemala, anunció el bloque.

El organismo europea agregó que está dispuesta a trabajar en estrecha colaboración con el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, en cuestiones clave de interés mutuo.

En noviembre, el MP acusó a Arévalo de vulnerar su autonomía al pedir a la Policía Nacional Civil (PNC) no ejecutar órdenes de esa institución, en un nuevo capítulo de los enfrentamientos entre el Ejecutivo y la Fiscalía.

