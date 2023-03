US$50 mil por su rescate: la recompensa que ofrece el FBI por los cuatro estadounidenses secuestrados en México

Según un funcionario cercano a la investigación citado por CNN, las autoridades creen que el grupo de estadounidenses agredido y secuestrado fue atacado por error y no estaba en México con fines criminales; no obstante, no se revelaron datos sobre las víctimas del ataque.

La cadena aseguró además haber obtenido fotos que muestran que el coche que podrían haber estar conduciendo los estadounidenses se estrelló con otro vehículo antes de que los viajeros fueran tomados a punta de pistola.

Añadido a esto, se ha hecho público un video en el que aparecen hombres armados presuntamente obligando a varias personas, entre ellas una mujer, a subir a la parte de atrás de la camioneta.

Lea también: Tragedia en aeropuerto: Mueren dos personas al estrellarse una avioneta en el norte de Miami

La recompensa que ofreció el FBI por los cuatro estadounidenses secuestrados en México

El FBI, a raíz el secuestro de los ciudadanos estadounidenses, pidió ayuda pública para encontrar a las víctimas y anunció una recompensa de US$50 mil por información que lleve a su liberación y al arresto de los involucrados.

Lea más: Crisis en Nicaragua: Gobierno de Daniel Ortega clausura cámaras empresariales

Según parece, los estadounidenses acababan de cruzar la frontera por Matamoros, en Tamaulipas, uno de los estados más castigados por la presencia de los cárteles de la droga.

El @FBI pide la ayuda del público para localizar a cuatro ciudadanos estadounidenses https://t.co/627H67dN4v — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) March 6, 2023

El FBI dijo que está cooperando con otros socios federales y agencias de aplicación de la ley mexicana para investigar el secuestro.

Le puede interesar: “Los Neponarcos”: quiénes son los integrantes de la nueva generación de narcotraficantes en México

Como consecuencia de lo sucedido, el Departamento de Estado emitió una alerta para recomendar a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a esta ciudad.