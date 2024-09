Venezuela denuncia “ataques terroristas” apoyados por EE. UU. contra Nicolás Maduro

“Desde el estado de la Florida se planifican ataques terroristas contra funcionarios e instalaciones públicas, también utilizan las redes sociales con impunidad y pleno apoyo de la Casa Blanca para promover incursiones mercenarias”, aseguró el canciller venezolano, Yván Gil, en su discurso durante el 79 período de sesiones de la máxima cita diplomática mundial, a la que no asistió Maduro.

“Aunque Washington niega estar involucrado, en esta oportunidad fueron capturados infraganti (…). Estos criminales han confesado que pretendían asesinar al presidente Nicolás Maduro, a la vicepresidenta Ejecutiva y a varios altos funcionarios del Estado venezolano”, continuó.

El gobierno venezolano informó a mediados de septiembre la detención de unos cuatro estadounidenses, un ciudadano checo y dos españoles por un supuesto plan para “desestabilizar” el país que incluía “asesinar” a Maduro.

Las autoridades también reportaron la incautación de 400 fusiles. No está claro dónde se encuentran los detenidos ni los cargos que se le imputan, ante lo que sus países han solicitado información.

Gil añadió en su discurso que “algunos” de las armas incautadas son de “uso exclusivo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América“. Prometió presentar pruebas “mucho más contundentes” de estos planes “en las próximas semanas”.

