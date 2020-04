Verificamos por usted: Consumir alimentos alcalinos para subir el pH del cuerpo no tiene ninguna efectividad contra el COVID-19

Aunque en Rusia existen varios centros de virología, no hay registro en internet de que alguno de ellos se haya pronunciado sobre los efectos del pH sobre el COVID-19.

¿Alimentos contra el COVID-19?

Los especialistas consultados coinciden en que no hay ningún alimento que impida contraer el coronavirus, como asegura la publicación viral. “No existe ningún alimento, alcalino o ácido, ninguno, que contrarreste la infección del COVID-19”, afirma Antonio Castillo Carrera, decano del Colegio de nutricionistas de Perú.

El especialista sostiene que, incluso si la persona tiene un buen estado nutricional, el virus lo puede atacar: “No importa si se alimenta bien. Así la persona tenga buenas defensas y su sistema inmune esté bien, así consuma alimentos alcalinos, igual el virus va a atacar porque hasta ahora no hay cura ni vacuna posible para no contagiarse y los alimentos no pueden prevenir el contagio de un virus”.