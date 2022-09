Verificamos por usted: Las imágenes reales y falsas del terremoto de Taiwán

Al menos cuatro personas han sido rescatadas entre los escombros. Por ahora, las labores de rescate continúan pese a la oscuridad, debido a que ya es la noche de domingo en esa parte de Asia.

Debido a la magnitud del evento, en redes sociales circulan muchas imágenes del terremoto, pero no todas son reales o actuales:

Imagen de edificio a punto de colapsar

Falso. La imagen se hizo viral en Twitter, pero no es actual. Sí fue tomada en Taiwán, pero en febrero de 2018 Incluso, existen videos en Youtube publicados hace más de cuatro años donde se muestran los daños.

Video de techo que cae sobre un grupo de niños en un gimnasio

Verdadero. El video es real y actual. Un grupo de niños practicaba bádminton cuando inició el terremoto. La Agencia Central de Noticias de Taiwán confirmó que ocurrió en la ciudad de Taoyuan y que varias personas resultaron heridas.

🇹🇼 Earthquake of magnitude 7.2 off the coast of Taiwan.

Minute of life…the ceiling of the building collapsed 🏢#Taiwan #earthquake #台湾地震 #地震 #台湾 #TaiwanEarthquake #ไต้หวัน #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/NQ3H5NsTkK

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 18, 2022