Vicente Fernández: Reaparece “El Chente” de Sonora tras la muerte del Charro de Huentitán

En redes sociales se puede observar varios videos que usuarios han filmado mientras él imita a Vicente Fernández, aunque también se sabe que imita a otros grandes como Joan Sebastian.

Pobladores de la ciudad por el gran parecido de su voz con la del Charro de Huentitán le han apodado “El Chente de Cananea”.

Humilde

“Yo soy un artista reconocido a nivel mundial, como pordiosero o como sea, como sea, como sea, como pordiosero o como limosnero, pero no como ratero o como asaltante, ni como secuestrante, porque yo no secuestro, no robo, nomás soy el artista de la calle”, declaró el imitador según una nota publicada en elimparcial.com

Don Roberto siempre responde de forma amablemente e interpreta las canciones del fallecido ídolo cuando se lo piden.