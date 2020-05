Video: A pesar de casi 100 mil fallecidos por coronavirus, estadounidenses hacen fiesta en balnearios

Según información del Post, las autoridades de Missouri han permitido que algunos negocios reabran sus instalaciones, así como que se lleven a cabo actividades “no esenciales”, a pesar que en el estado se registran más de 11 mil 700 casos positivos de covid-19 y 685 muertes consecuentes, según datos del New York Times.

No covid concerns at the lake of the ozarks😳 #loto pic.twitter.com/Yrb4UNM64u

— Scott Pasmore (@scottpasmoretv) May 24, 2020