Video | Así es como se ve el Huracán Milton de categorías 5

El fenómeno del huracán Milton ha causado sensación por llegar a convertirse en categoría 5 de 5 posibles en la escala Saffir-Simpson.

El huracán amenaza con devastar Florida y parte de México con vientos de hasta 250 kilómetros por hora. La tormenta también podría traer consigo inundaciones generalizadas debido a wi se pronostican de 13 a 25 centímetros de lluvia en el territorio continental de Florida y los Cayos.

Los meteorólogos estaban pegados a sus computadoras el lunes 7 de octubre por la mañana, observando los datos virtuales mientras el avión Hurricane Hunter de la Reserva de la Fuerza Aérea pasaba una y otra vez por el ojo del huracán Milton. Cada vez que lo hacía, comprobaba que la presión había descendido y la velocidad de los vientos en la pared del ojo había aumentado, lo que indicaba que la tormenta se estaba volviendo más intensa cada minuto.

"Esto de Milton es en serio. Si te quieres enfrentar a la Madre Naturaleza, ella ganará el 100% de las veces". declaró la alcaldesa de Tampa, Jane Castor.

Sin embargo, Milton se parece más al huracán "Wilma" del 2005, que ostenta el récord de presión más baja en un huracán, otra medida de la intensidad de una tormenta.

La definición meteorológica estándar de intensificación rápida es de 30 nudos en 24 horas, o aproximadamente 56 kilómetros por hora diarios. Milton aumentó más del doble de esta definición el lunes, a un ritmo similar al de Wilma y otra tormenta récord, el huracán Félix en el 2007.

La mayoría de las tormentas de categoría 5 se debilitan a través de un ciclo de reemplazo de la pared del ojo del huracán, cuando una nueva pared de tormentas comienza a formarse alrededor de la pared interna más pequeña, ahogando su fuente de humedad y creando un ojo mucho más grande del huracán.

En redes sociales, imágenes y videos impactantes documentan la magnitud de la tormenta, que ya ha comenzado a causar estragos en la Península de Yucatán (que comprende a Quintana Roo, Yucatán y Campeche), principalmente en localidades como Celestún, Puerto Progreso y Cancún.

The Yucatán península awaits for hurracaine Milton. Watch closely and a surprise you may find pic.twitter.com/TDm6xtZkvm