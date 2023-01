Video: Así quedaron dos vehículos que cayeron en enorme socavón en California

De acuerdo con medios locales, socorristas del Departamento de Bomberos de Los Ángeles utilizaron una escalera para descender al agujero y estabilizaron a las dos personas atrapadas.

Se trataba de una mujer y una niña que sufrieron heridas leves en distintas partes del cuerpo.

Según las autoridades, el socavón habría alcanzado los 12 metros de diámetro y afecta el paso de vehículos.

La cifra de muertos por las tormentas en California aumentó a 17 este miércoles 11 de enero y el peligro por las inundaciones, los deslaves y árboles caídos no termina ante la llegada de más lluvias el resto de esta semana, informó EFE.

De acuerdo con información de autoridades estatales, entre los 17 fallecidos hay un niño de 2 años que fue aplastado por un árbol que cayó sobre su casa, y uno de 5 años que fue arrastrado por un arroyo.

Para ver más: Incendio en California: los videos que muestran cómo hectáreas de bosque son consumidas por las llamas

Un buen número de condados a lo largo y ancho del estado ha reportado inundaciones y daños en calles y carreteras, así como árboles caídos y deslaves.

VIDEO: Massive sinkhole swallows two vehicles in Los Angeles.

Images show two cars inside a giant sinkhole that opened up on Tuesday during the relentless storms ravaging California. According to local media, the passengers were rescued and hospitalized with minor injuries pic.twitter.com/NI62jzPjbN

— AFP News Agency (@AFP) January 11, 2023