Video: cámara de agente graba el momento exacto del rescate de una niña que estaba secuestrada

Una niña de seis años fue devuelta a su familia luego de que un hombre acusado de secuestrarla fue sometido por la policía de Louisville, Kentucky, EE. UU. Todo quedó registrado en una cámara corporal de uno de los agentes.

Varios medios de ese país publicaron que la menor fue secuestrada mientras jugaba bicicleta fuera de su casa. Testigos dijeron a las autoridades que el viernes último por la noche vieron a un hombre llevarse a la pequeña en Haney Road y luego la introdujo en su vehículo.

La Policía de Louisville recibió el llamado de los vecinos y rápidamente se desplazó al vecindario. “No se puede llegar lo suficientemente rápido”, dijo el oficial Jason Burba. “Los segundos se sienten como horas. Tu único pensamiento es llegar tan rápido como puedas”, dijo el agente a wdrb.com.

En una intensa persecución, de al menos 30 minutos, la policía localizó el automóvil y dijo que Robby Wildt, de 40 años, era el conductor. El hombre fue arrestado y acusado del secuestro de una menor. Se declaró inocente pero tuvo que pagar una fianza de US$1 millón.

El video de la cámara corporal muestra al agente Burba abriendo la puerta del lado del pasajero del automóvil para encontrar a la niña de 6 años adentro. Se confirmó que la niña no resultó herida.

Louisville police quickly found and rescued a young girl who was allegedly snatched from her bicycle and thrown in the back of a car. She was returned to her family and a suspect charged with kidnapping, officials said. https://t.co/3f4mkuZzwB pic.twitter.com/9kxpcCLznr

— ABC News (@ABC) July 8, 2021