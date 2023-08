Video: captan cómo un avión de combate se estrella durante una exhibición en Michigan y cómo los pilotos logran salir antes del impacto

De acuerdo a un comunicado de ambas instituciones, el avión que se desplomó fue un MiG-23 y los pilotos que estaban a bordo lograron salir antes del impacto.

Dicho incidente quedó captado en video, y se observa cómo, antes de que el avión impactara con el suelo, los pilotos logran salir disparados y descender por medio de paracaídas.

Posteriormente, el avión impacta contra el suelo y sale una densa nube de humo, mientras los espectadores observan todo con asombro.

Plane crash in Belleville, Michigan MiG Russian Fighter Jet into an apartment building, one person dead. pic.twitter.com/rgUeJmcAUi

— sirbeese (@sirbeese) August 13, 2023