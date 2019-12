VIDEO: Cómo feligreses mataron a un hombre que abrió fuego en una misa en EE. UU.

El atacante ingresó a la West Freeway Church of Christ, en White Settlement, un área suburbana de Fort Worth, mientras se desarrollaba el servicio religioso matinal, en un nuevo caso de violencia con armas de fuego en un templo en Estados Unidos.

“Un par de miembros de la iglesia devolvieron el fuego”, dijo a la prensa J.P. Bevering, jefe de policía de White Settlement. Esos disparos golpearon al sospechoso, quien murió en el lugar, dijo.

Una de las víctimas del atacante murió en el hospital local y otra se encuentra en estado crítico, agregó Bevering, quien elogió “las acciones heroicas de los parroquianos”.

El FBI dijo que estaba investigando los motivos del ataque.

*Graphic Warning*

