Video de vigilancia muestra al jefe de policía de Newton Grove disparar a un hombre después de un enfrentamiento

Un video captado por las cámaras de seguridad muestra el momento en que un oficial dispara a un hombre después de un enfrentamiento en una estación de servicio local. (Foto Prensa Libre: Twitter)

Un video captado por las cámaras de seguridad se hizo viral debido a que muestra el momento en que el jefe de policía de Newton Grove, Carolina del Norte, EE. UU., disparó a un hombre después de un enfrentamiento en una estación de servicio local.

El tiroteo ocurrió la tarde del martes 15 de junio frente a Sam’s Circle Mart en Clinton Street, cuando el jefe de policía Greg Warren respondió a un informe de una mujer secuestrada y abusada sexualmente.

Según los reportes, una mujer llamó al 911 desde la tienda Dollar General en Main Street para informar que otra mujer dijo que había sido agredida y que estaba detenida contra su voluntad.

El video de la cámara de seguridad muestra al hombre sospechoso en el secuestro reportado, cerca de las bombas de gasolina, cuando Warren lo encuentra.

Las autoridades identificaron al hombre como Michael Almer Rich de Clinton, de 48 años y en la actualidad está acusado de secuestro en primer grado, delito sexual en primer grado, allanamiento de morada y posesión de un arma de fuego.

Según los reportes oficiales, la investigación reveló que Rich entró en la casa de la víctima sin permiso y cometió actos sexuales por la fuerza con ella.

Luego fue detenida a punta de pistola por Rich y obligada a dejar su casa con él, dijeron las autoridades.

Mientras estaba en Newton Grove, la mujer pudo alertar a alguien que estaba en peligro y esa persona llamó al 911.

“Estaba saliendo por la puerta y me paró una mujer que estaba en un auto justo enfrente de la tienda que me pidió que llamara al 911, que no la mire ni nada, el hombre con quien está tiene una pistola y se siente amenazada, dijo que él abusó de ella”, dijo la persona que llamó.

El jefe de policía de Newton Grove, Gregory Warren, fue enviado al área y en el video se observa el momento en que disparó a Rich. Además, en una parte del video se observa al oficial levantar un arma del suelo.

De acuerdo con las autoridades, la mujer que estaba ubicada en el lugar está a salvo. Mientras que la Oficina del Sheriff del condado de Sampson está investigando las circunstancias que llevaron al tiroteo.