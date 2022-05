Video: dron capta el momento preciso en que un devastador tornado destruye todo a su paso

Además, tres estudiantes de meteorología murieron el viernes por la noche en un accidente causado por las malas condiciones climáticas cuando volvían de cazar tormentas.

El tornado se registró la noche del viernes y fue hasta el sábado por la mañana que se evidenció el daño causado por el fenómeno, principalmente en la localidad de Andover.

Aunque el fenómeno fue devastador, no se reportó ninguna muerte por el tornado en si.

Varios edificios estatales también resultaron con daños.

Una pareja contó que se resguardaron en el sótano mientras arriba el fenómeno arrancaba por completo su vivienda.

Los cuerpos de socorro trabajaron arduamente la mañana del sábado, pero afortunadamente no reportaron ningún fallecimiento, salvo algunos lesiones en los pobladores.

This footage of a tornado ripping through Kansas is insanepic.twitter.com/cdN4TEr0op

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) May 1, 2022