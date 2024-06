Este lunes 3 de junio, el congresista republicano John W. Rose asistió a la Cámara Baja para brindar un discurso de cinco minutos en contra de la condena de Donald Trump.

Sin embargo, lo que parecía un día memorable en la carrera del congresista republicano de Tennesse se convirtió en uno de los momentos más virales de los últimos años en la política estadounidense.

La mayoría de personas que presenciaron este discurso probablemente no prestaron atención a las palabras de John Rose debido a que el verdadero “show” estaba sucediendo a sus espaldas.

Su hijo, quien estaba sentado detrás de él durante su discurso, miró directamente a las cámaras y comenzó a “trolear” al congresista al realizar distintas muecas y gestos graciosos.

Además, el pequeño sacó la lengua, puso sus ojos en blanco, movió la cabeza y realizó varios gestos con las manos, sorprendiendo a todas las personas que presenciaron este discurso.

Por su parte, Rose continuó con su discurso sin saber que detrás de él su hijo se estaba convirtiendo en toda una celebridad de las redes sociales y sus acciones desataría una ola de comentarios.

Después de terminar su discurso, el congresista republicano, consciente del revuelo causado por su hijo, asumió la responsabilidad de este suceso y aclaró lo sucedido a través de un mensaje en sus redes sociales.

"Esto me pasa por decirle a mi hijo Guy que sonría a la cámara por su hermano pequeño”, tuiteó Rose.

This is what I get for telling my son Guy to smile at the camera for his little brother 🤷‍♂️ https://t.co/L8sLBDJt35