Video: el insólito caso de un agente que persiguió a un automóvil y se dio cuenta de que no tenía piloto

Se reveló que varios agentes observaron a un vehículo que circulaba sin luces y lo siguieron.

“No hay nadie adentro, esto es una locura”, dijo un testigo. Además, el automóvil aceleró en dirección contraria y dejó a la policía.

El video se hizo viral y varios cibernautas aprovecharon para hacer bromas por la sorpresa que se llevó la policía local.

A fully driverless @Cruise car joins the fun at a roller-party!

I've been in self-driving for 6 years, and this is easily one of the most impressive clips I've ever seen.

Even better, check out how excited the crowd is that a car with no one in it showed up. Such genuine joy ❤️ pic.twitter.com/fWbUUdBAG9

— Oliver Cameron (@olivercameron) April 12, 2022