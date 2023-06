Video: el insólito momento en el que dos aviones chocan en el aeropuerto de Boston

Un video difundido en Twitter muestra el momento exacto en el que un avión choca el ala izquierda de otra aeronave, la cual estaba detenida, mientras iba retrocediendo.

De acuerdo a las aerolíneas involucradas en este accidente, no se registraron heridos ni daños mayores tras el choque.

Sin embargo, los pasajeros de ambos aviones tuvieron que desembarcar y los vuelos se retrasaron a raíz del insólito accidente registrado en Boston.

Por su parte, la aerolínea Delta indicó que el vuelo 1657 se vio afectado por el golpe y que retrasó algunas de sus operaciones.

Además, mencionó que “el choque se dio mientras su avión estaba estacionado y esperaba la autorización para despegar”.

Un #B737 MAX8 de #United ha impactado contra un #A321 de #Delta en el aeropuerto Logan International de Boston.

Nadie ha resultado herido, pero ambos aviones han sufrido daños menores lo que ha provocado su puesta en tierra a la espera de más inspecciones.

📸Rick Fredickson pic.twitter.com/qZvYe5qo46

— On The Wings of Aviation (@OnAviation) June 17, 2023