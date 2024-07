Turistas que se encontraban en el lugar captaron el fenómeno con sus cámaras. Las imágenes muestran una alta columna de lodo y escombros que obligó a correr a los visitantes que estaban en un muelle.

La explosión ocurrió cerca de Sapphire Pool, una piscina de agua termal de Biscuit Basin ubicada a poco más de tres kilómetros del famoso géiser Old Faithful, en Wyoming.

Ante esta situación, las autoridades del Parque Nacional de Yellowstone se vieron obligadas a cerrar el estacionamiento y los paseos marítimos de Biscuit Basin temporalmente para mayor seguridad de los visitantes.

No se reportaron heridos hasta el momento.

“Las explosiones hidrotermales son acontecimientos violentos y dramáticos que provocan la rápida expulsión de agua hirviendo, vapor, barro y fragmentos de roca”, según el USGS, que agregó que varios incidentes de este tipo se han presentado en el pasado en el parque.

USGS dijo en un comunicado que la explosión de hoy no indica que una erupción volcánica sea inminente.

