Video: el momento en que un hombre fue alcanzado por un rayo en EE. UU. y cómo sobrevivió al impacto

El hecho quedó registrado en un video que fue captado por la cámara de un timbre del vecindario. Según se aprecia en las tomas, el trabajador y sus compañeros no lograron encontrar refugio antes de que empezara a llover, por lo que Baumgartner fue víctima de un rayo que le proporcionó una descarga eléctrica.

Sus colegas, al momento de percatarse del accidente, inmediatamente llamaron al 911 para solicitar ayuda. Al rescate llegó el oficial de policía R. J. McPartland, un Técnico de Emergencias Médicas, pues él se encontraba estacionado en una escuela cercana al lugar, por lo que su respuesta fue rápida.

Al llegar al lugar de la emergencia, el oficial realizó maniobras médicas para restaurar el pulso del herido, quien se estabilizó y posteriormente fue trasladado al Robert Wood Johnson Medical Center.

