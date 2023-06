VIDEO | Esto se sabe de la supuesta aparición de extraterrestres en Las Vegas, Estados Unidos

Durante el fin de semana, las redes sociales se llenaron de videos que supuestamente mostraban la aparición de seres extraterrestres en Las Vegas, Estados Unidos.

Sin embargo, el video que se ha viralizado, que muestra a una criatura de más de tres metros de alto que parece no ser humano parece no ser real, pues ninguna autoridad a confirmado su veracidad y la fuente del mismo no está clara.