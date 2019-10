Video | Estudiante apunta con un arma de fuego a su maestro en Argentina

Momento en que el alumno apunta a su profesor. (Foto Prensa Libre: Voxero Promedio).

El profesor escribía en el pizarrón de espaldas a sus alumnos y conversa con un estudiante que había pasado al frente. Otro alumno se levanta de su asiento, saca un arma y le apunta.

Un segundo adolescente simula con sus dedos otros révolver y hace que dispara. Las imágenes fueron captadas por otro estudiante del Colegio Privado Emaus, ubicado en El Palomar, Buenos Aires.

Pese a que el colegio no quiso poner la denuncia, con la viralización del video la policía abrió una investigación de oficio.

Rafael Matozo Gemignani, representante legal del colegio, dijo al diario El Clarín, que “los hechos ocurrieron en la semana previa a las vacaciones de invierno”.

“Hubo cuatro alumnos sancionados. Decidimos no otorgarles la rematriculación para el año que viene. Sus padres ya fueron notificados”, explicó Matozo.

El representante del colegio afirmó que el arma no apareció, pero los jóvenes, que cursan quinto año y tienen 17, aseguraron que “era de juguete”. Además, explicó que el estudiante que la llevó a la escuela no fue sancionado porque no tuvo participación directa en la filmación ni le apuntó al profesor.

“El docente estaba de espaldas, por lo que no vio lo ocurrido. Se enteró cuando las imágenes empezaron a circular entre los chicos. Primero le restó importancia y no estaba interesado en verlas. Pero cuando observó el video quedó movilizado”, detalló Matozo Gemignani.

Agregó que luego de lo sucedido están impartiendo talleres de concientización a los estudiantes. El caso fue elevado a la Dirección General de Cultura y Educación.

