El huracán Beryl, el primero de la temporada en el océano Atlántico, tocó tierra en el Caribe este lunes 1 de julio como categoría 4.

Sin embargo, durante las últimas horas se fortaleció hasta convertirse en un huracán categoría 5 durante su paso por varias islas, incluido Barbados.

En este país, el huracán Beryl causó grandes estragos al destruir carreteras, infraestructura portuaria e incluso varias embarcaciones.

La primera ministra de Barbados, Mia Morrley, informó que Beryl hundió más de 20 barcos que naufragaron en el fondo del puerto de Bridgetown.

Uno de estos barcos fue el famoso crucero de fiestas Jolly Roger, el cual se hundió a raíz de las fuertes lluvias y vientos generados por este fenómeno meteorológico.

El Jolly Roger era reconocido como el mejor crucero de fiesta del Caribe y a lo largo de los años se había hecho famoso por trasladar a miles de personas a distintas islas cercanas a Barbados.

Lea también: La Corte Suprema de EE.UU. concede a Trump inmunidad parcial por los actos realizados mientras era presidente

A pesar de su gran tamaño, este crucero no soportó la fuerza del huracán Beryl y se hundió en las profundidades del mar.

El hundimiento del Jolly Roger fue grabado por algunos habitantes de Barbados y de manera inmediata se hizo viral en redes sociales, especialmente en la plataforma X.

Le puede interesar: El 72% para Biden y el 49% para Trump: no tienen la salud mental para ser presidentes

Las imágenes de este momento muestran a la embarcación sumergiéndose por la parte delantera y, segundos más tarde, hundiéndose en su totalidad ante la sorpresa de los presentes.

The Jolly Roger party boat in Bridgetown, #Barbados, has sunk from hurricane #Beryl.



📸: mr_white2.1 pic.twitter.com/RLkd5rgxPo