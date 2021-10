Video: las brutales imagenes que muestran cómo soldados de Corea del Norte rompen ladrillos y barras de hierro (incluso con la cabeza)

Los soldados, algunos con uniforme y otros sin camisa, quebraron bloques de concreto con los puños o con la cabeza.

Otros soportaron golpes en el brazo o la mano y uno se acostó sobre un lecho de clavos mientras le rompían un bloque en el pecho.

El gobernante Kim observaba mientras aplaudía y sonreía, rodeado de oficiales y con su hermana y consejera, Kim Yo Jong, a su lado, según las imágenes divulgadas por la televisora estatal KCTV.

Corea tiene una larga tradición de artes marciales, y quebrar cosas es parte del taekwondo, desarrollado por un general surcoreano que luego cayó en desgracia con el entonces dictador local Park Chung-hee, y se convirtió en visitante frecuente de Pyongyang, donde murió en 2002.

El taekwondo es a menudo usada por el Norte para simbolizar su poderío militar.

Las imágenes tuvieron amplia difusión en las redes sociales:

