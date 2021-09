VIDEO: Los impactantes momentos en que universitarios se lanzan desde las ventanas para salvar su vida tras balacera en Rusia

Las autoridades reportaron que en el tiroteo murieron ocho personas y 24 resultaron heridas.

Dentro del recinto se encontraban aproximadamente 3 mil estudiantes los cuales tuvieron que encerrarse en los salones y los baños para evitar ser asesinados por el tirador.

Las fuerzas de seguridad aún no tienen claro cuántas víctimas en total resultaron de este tiroteo, pues algunas personas heridas iban en estado delicado. Al lugar llegaron nueve ambulancias.

Uno de los alumnos en estado alterado comenzó a decir que el tirador comenzó los disparos justo al entrar a la universidad y a muchos no les dio tiempo de salvar sus vidas.

Los registros de las cámaras de seguridad de la universidad constatan que el atacante entró a las 11 de la mañana y comenzó el tiroteo.

La policía y los servicios de emergencias cancelaron hasta nuevo aviso las clases presenciales hasta que terminaran de evacuar a los estudiantes que aún se encontraban dentro del edificio.

La policía logró capturar al tirador pero este resulto herido al poner resistencia. Los motivos que lo llevaron a perpetrar el ataque aún no son claros y las autoridades esperan que el atacante pague por sus actos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y dio instrucciones al primer ministro, Mijaíl Mishustin, para que enviara a los ministros de Salud y de Educación y Ciencia de Rusia a la ciudad de Perm para organizar la asistencia a los heridos y a los familiares de los fallecidos, según informó el vocero presidencial, Dmitri Peskov.

another angle of the same building at Perm State University; students jumping out of windows. (video from @bazabazon) pic.twitter.com/AvLm1OFg44

— Mike Eckel (@Mike_Eckel) September 20, 2021