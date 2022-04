Video: madre se hace pasar por su hija y le da una paliza al hombre que la acosaba

De acuerdo a Alberto Romero, segundo jefe de la Policía Departamental de Punilla, el individuo golpeado había amenazado a la menor en reiteradas ocasiones por medio de WhatsApp, situación por la cual fue atacado.

“Al llegar personal policial constata y entrevista a una mamá que manifiesta que el joven que tenía estaba apresado por vecinos y el personal lo identifica. Se dan con esta persona mayor de edad, masculino y la mamá es de una joven menor de edad, que había sido amenazada por WhatsApp por el detenido”, informó.

Las imágenes del ataque, las cuales fueron viralizadas por medio de redes sociales, muestran a un hombre siendo atacado por cinco personas, entre ellas la madre de la menor de edad víctima de acoso.

A pesar de que en reiteradas ocasiones estableció que él no era el individuo que estaban buscando, el sujeto fue golpeado a plena luz del día.

“Si sos vos chabón, sos vos. ¿Dijiste que me ibas a matar vos a mi? ¿Dijiste que me ibas a matar? ¡A las mujeres no se las toca!”, se escucha decir a la madre de la víctima mientras golpea al acosador.

#Córdoba | Se hizo pasar por su hija de 13 años y atrapó a su acosador: el hombre de 38 años le escribió a la chica y la amenazó de muerte. La madre lo citó en una plaza y fue agredido y entregado a la policía

Luego de varios segundos en los que recibe una fuerte golpiza, el hombre fue tomado por el cuello por un vecino y fue llevado dentro de un establecimiento, donde la madre de la menor esperó hasta que la policía se hizo presente para detenerlo.

Mientras tanto, el acusado intentaba defenderse diciendo que la mujer estaba “confundida”, aunque esto no cambió nada ya que fue puesto a disposición de las autoridades locales.

Según la información proporcionada por la policía, el hombre señalado de acosar a una niña de 13 años, quien no fue identificado, quedó detenido mientras se realiza una investigación sobre los hechos.