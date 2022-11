Video: momento exacto en que hombre invade una de las dos escuelas atacadas en Brasil, donde hubo muertos y heridos

El asaltante invadió primero la escuela estatal y disparó varias veces en la sala de profesores, donde dejó a nueve personas heridas y a dos docentes muertos. Después abandonó el centro educativo en un automóvil y se dirigió a la escuela privada Praia de Coqueiral, donde asesinó a un estudiante e hirió a otras dos personas, según el secretario de Seguridad Pública y Defensa Social del estado de Espírito Santo, coronel Márcio Celante.

Según las cámaras de vigilancia de uno de los centros educativos, el ataque fue durante la mañana en el horario de clases.

El hombre luego de cometer los asesinatos se dio a la fuga y el coronel Celante indicó que ya está abierta la operación de busca y captura.

Presuntamente el responsable fue un adolescente que portaba una pistola semiautomática, con la que disparó primero en el interior de una escuela y luego se dirigió a otra del mismo barrio.

Por medio de una publicación en Twitter el presidente electo Lula Da Silva expresó su solidaridad con las escuelas, las familias de los fallecidos y brindó su apoyo al gobernador.

Com tristeza soube do ataque as escolas de Aracruz, Espírito Santo. Minha solidariedade aos familiares das vítimas dessa tragédia absurda. E meu apoio ao governador @Casagrande_ES na apuração do caso e amparo para as comunidades das duas escolas atingidas.

— Lula (@LulaOficial) November 25, 2022